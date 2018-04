Guerilla gegen die Übermacht

Noch während Karl der Große in Italien ist, erreicht ihn die Nachricht, dass das Sachsengebiet nicht befriedet ist. Immer wieder stehen die wilden Stämme gegen seine Herrschaft auf. Der Herrscher Widukind hat den Sachsen die Freiheit von der fränkischen Vorherrschaft versprochen.





Dass sich andere Stammesführer nach einigen schweren militärischen Niederlagen den Franken unterwerfen und eine fremde Religion annehmen, ist für den Sachsenherzog Widukind Verrat an den Ahnen. Er will nicht wie viele prominente Führer der Sachsen die Waffen strecken. "Widukind führte eine Rebellion der eher kleinen Leute an", sagt der Historiker Rudolf Schieffer.