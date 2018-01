Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Elefanten

Am 26. Juli wurde die aufwändige Dokumentation in Ludwigsburg mit dem "NaturVision Sonderpreis" ausgezeichnet. "Eine Sendung, die aufrüttelt, berührt und auch die Hoffnung gibt, dass jeder von uns etwas dazu beitragen kann, die Schätze dieser Erde zu bewahren", so begründen die beiden Leiter des "NaturVision Filmfestivals" Dr. Kay Hoffmann und Ralph Thoms die Vergabe dieses Sonderpreises.



Im Anschluss an die Ausstrahlung der Dokumentation war Hannes Jaenicke im ZDF zu Gast in der interaktiven Talkrunde "log in – Kein Herz für Tiere: Mehr Rechte für Elefanten, Küken & Co.?", die von Wolf-Christian Ulrich und Sandra Rieß moderiert wird. An der Diskussion live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio nahmen auch der Kulturjournalist und leidenschaftliche Jäger Eckhard Fuhr, Autorin und Tierrechtlerin Hilal Sezgin, Heiko Terno, Vizepräsident des Bauernverbandes Brandenburg, sowie ZDF-Moderatorin Dunja Hayali teil.