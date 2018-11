HARZ-lich willkommen

In Goslar sind Annika und Karsten Hoffmeister zuhause. Beide leben für ihr gemeinsames Hobby – das Gleitschirmfliegen. Dabei haben sie sich auch kennengelernt und ineinander verliebt. Mittlerweile lebt das Paar in Goslar, der Heimatstadt von Karsten – in einem alten Fachwerkhaus, am Fuß des Rammelsbergs. Nordwestwind brauchen sie – dann hält sie nichts mehr: Magisch zieht es sie auf „ihren“ Berg, und an ihren Schirmen gleiten sie von ihm herunter – über die pittoreske Fachwerkstadt Goslar, am liebsten beim Sonnenuntergang. „Mit Extremsport hat das nichts zu tun. Das ist reine Entspannung. Und Genuss pur!“