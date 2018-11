Himmel, Herz und Hindernisse

Über einige Monate begleitet ein Fernsehteam die Pfarrerin Irmela Büttner und ihre Gemeinde im hessischen Bieber nahe Offenbach am Main. Der Film zeigt, ob Gemeinschaft tatsächlich funktioniert und was sie für Menschen bedeutet.



Seit über zwei Jahren managt Irmela Büttner ihre erste Pfarrstelle. Aus dem Norden Deutschlands gelangte sie in die kleine, evangelische Gemeinde im hessischen Bieber. Die 34-jährige Pfarrerin geht auf in ihrer Arbeit. Doch wo zuvor drei Pfarrstellen besetzt wurden, gibt es heute nur noch eineinhalb. Irmela Büttner möchte ihrem Anspruch, für alle in ihrer Gemeinde da zu sein, gerecht werden. Was sie anpackt, macht sie mit Herzblut. Ihren Mann sieht sie unter der Woche nur zwischen Tür und Angel; es bleibt das Frühstück am Samstag, das dem Paar heilig ist - wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt.