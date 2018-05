Idyllische Schlei

Die tiefstehende Sonne zaubert Reflexe aufs Wasser, es ist hell, die Luft klar. So oft es geht fährt Sonja mit dem alten Kahn eines Freundes raus. „Kurz nach Sonnenaufgang ist es hier am schönsten“, sagt sie. Sie ist auf dem Lindauhof bei Kappeln aufgewachsen. Seit 4 Generationen lebt ihre Familie hier direkt an der Schlei. Der Lindauhof war viele Jahre Drehkulisse für die ZDF-Serie „Der Landarzt“.