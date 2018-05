Ihm schmeckt’s in Rom und Hausboote in Amsterdam

In der dritten Folge der vierteiligen Reihe sucht ein Sternekoch eine gemütliche Wohnung, in die er sich zurückziehen kann. Doch für eine vierköpfige Familie im Zentrum von Rom etwas Bezahlbares zu finden, ist gar nicht so einfach. Vielleicht hilft es, dass der Küchenmeister mit einer Italienerin verheiratet ist. Das Budget des Pärchens, das in Amsterdam eine Wohnung sucht, ist nicht sonderlich groß – was die Suche in der quirligen Metropole der Niederlande wahrlich nicht einfacher macht.