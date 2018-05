Im Bann der Alpen

Mit einer Fläche von ungefähr 200.000 Quadratmeter sind die Alpen das größte Gebirge des europäischen Kontinents. Sie erstrecken sich über acht Länder: Frankreich, Monaco, Italien, die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien. Die größte Stadt inmitten der Alpen ist Grenoble in Frankreich. Die höchst gelegene Stadt in den Alpen, und damit auch Europas, ist übrigens Davos in der Schweiz (1.560 Meter).





Die ersten Menschen siedelten sich in den Alpen vor ungefähr einer Million Jahren an. Heute leben hier knapp 15 Millionen. Pro Jahr kommen noch mal über 100 Millionen Touristen hinzu. In vielen Alpen-Gemeinden macht der Tourismus mehr als 80 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus.

