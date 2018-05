Im Fokus des Ost-West-Konflikts

Schlupp-Hauck erinnert sich an einen Satz des katholischen Pfarrers im Ort: "Wir brauchen die Raketen und nicht solche Leute wie Sie." Viele Mutlanger reagierten sogar erleichtert auf die Pershing II, weil die bis dahin auf der Heide stationierten Hubschrauber abgezogen wurden. Die Lärmbelastung sank damit enorm. Doch stattdessen tauchten nun Unmengen von Demonstranten auf.





Ein erster Lichtblick für die Aktivisten zeigte sich 1985: Die USA und die Sowjetunion nahmen ihre Abrüstungsverhandlungen wieder auf. Zwei Jahre später sahen sich die Friedensbewegten in Mutlangen mit ihren Slogans wie "Petting statt Pershing" am Ziel. Am 8. Dezember 1987 unterzeichneten der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan den INF-Vertrag. Er sah die Vernichtung aller Mittelstrecken-Atomwaffen und den künftigen Verzicht darauf vor. 1990 wurden schließlich die letzten Pershing II aus Mutlangen abtransportiert.