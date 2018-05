Von Catharina Kleber



Als wir unseren Film planten, dachten wir ja eher an Naturforscher, an Wissenschaftler und die Freiheit der Natur. Dass wir dann aber mit Häftlingen des Bundesstaates Kalifornien drehen durften, war für mich eine spannende Wendung. Seit 1915 setzt Kalifornien Häftlingstrupps ein, um in Krisensituationen auszuhelfen.



Es ist sieben Uhr morgens, als wir auf dem Vorplatz des Camps ankommen. Kein Zaun, kein Stacheldraht und keine Gitterstäbe sind zu sehen. Eigentlich wirkt es eher wie ein Sommercamp für Jugendliche. Mitten auf dem offenen Platz trainieren die Häftlinge in der Morgensonne. Es sind große, starke Männer, die für dieses Programm ausgewählt wurden. Einer von ihnen steigt in ein Feuerwehrauto ein und parkt es um – hat denn keiner Angst, dass er damit wegfährt?



Im Büro müssen wir uns nur kurz anmelden. Wir dürfen gerne zu drehen beginnen. Wie wir uns verhalten sollten, würden wir noch erfahren. Was man uns nicht sagt, ist, weshalb diese Männer in Haft sind. Der Ton ist aber, wie so oft in Amerika, sehr höflich. "Good morning, Ma’am", werde ich begrüßt, dann ziehen die Männer weiter und wenden sich ihren Vorbereitungen zu. Sie stellen sich in Reihen auf. Bei der Arbeit sind keine Gefängniswärter dabei. Die einzigen Waffen im Wald sind die Werkzeuge der Männer: Sie sind mit Kettensäge und Axt ausgestattet.



Langsam fühlen wir uns sicher und entspannen uns. Wahrscheinlich sind das ja alles Kleinkriminelle, sie werden doch keine wirklich gefährlichen Männer so frei im Wald laufen lassen? Als wir jedoch mit der Kamera in den Bus steigen wollen, schauen uns die Wärter schockiert an. Nein, das wäre viel zu gefährlich. Da wären wir ja allein im Passagierbereich mit den Insassen: "No way!" Und, wenn sie uns um etwas bitten, dürfen wir es ihnen nicht geben. Nichts, keine Zigarette, keinen Stift. Sonst machen wir uns strafbar. Und sie empfehlen, keine persönlichen Informationen preiszugeben. Nur den Vornamen nennen, keine Details. Unser Interviewpartner Richard ist aber viel zu höflich und zu vorsichtig, um uns auszufragen. Seit 17 Jahren sitzt er schon, über sein Verbrechen möchte er nicht reden, aber er hat noch einige Jahre vor sich. Wir bedanken uns für das Gespräch, alle Männer winken und verabschieden sich höflich. Dann nehmen sie das Werkzeug wieder auf: 15 Gesetzesbrecher, teils mit Gang-Tattoos übersät, die mitten im Yosemite-Nationalpark mit Kettensägen hantieren - und sich freuen, denn immerhin müssen sie an diesem Tag nicht in einer Zelle sitzen.