Inseln im Indischen Ozean - Leben im bedrohten Paradies

Normen Odenthal ist dabei, als Anna die erste Hawksbill-Meeresschildkröte entdeckt: Die vom Aussterben bedrohten Tiere kommen an Land, um ihre Eier zu legen. Jedes Tier zählt. Sie sind die letzten ihrer Art. Anna kümmert sich auch um das Überleben unter Wasser. Die Temperaturen dort haben in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Korallen sind massenhaft abgestorben. Es ist trostlos und grau geworden im Indischen Ozean. Aber es gibt Hoffnung. Das Team hat Korallen herangezüchtet, ihr Wachstum wird mit Elektroimpulsen gefördert. Der Aufwand ist enorm, aber es lohnt sich: das Leben unter Wasser kehrt langsam zurück. Hans-Joachim klingt deutscher als er ist. Geboren in Leipzig, seine Mutter war Deutsche, der Vater Algerier. Aber bald schon hat es die Familie nach Frankreich gezogen und Hans-Joachim irgendwann auch in die weite Welt. „Ich bin vor der Zivilisation geflohen“, sagt er. Mauritius wurde seine neue Heimat und er ist am rechten Flecken. Hans-Joachim braucht Bewegung, er geht paragliden, Kite-surfen. Corona und ein harter Lockdown haben ihm für eine Weile seine Freiheit geraubt, aber die holt er sich jetzt zurück.