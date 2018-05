Isaak als Brandopfer?

Dem biblischen Text nach begruben Abrahams Söhne Isaak und Ismael, die durch ihre Mütter so lange getrennt waren, gemeinsam ihren Vater. Sie legten ihn neben seine Frau Sara, in das Felsengrab in der Nähe von Hebron, das Abraham erworben hatte. Der Stammvater der Araber, Ismael und der Stammvater der Juden, Isaak, gingen versöhnt und in Frieden ihrer Wege.