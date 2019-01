Israel - Land der Sehnsucht

Neue Landkarten werden gezeichnet, Gebiete neu verteilt, der Plan wird innerhalb der Vereinten Nationen heftig debattiert. Die Vertreter der arabischen Staaten lehnen den Vorschlag nach wie vor ab. Doch es mehren sich auch die Fürsprecher für Israel. Am 29. November 1947 kommt es in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung. Am Ende steht fest: 33 Staaten stimmen für die Teilung, 13 dagegen und zehn enthalten sich. Damit ist die notwendige Mehrheit erreicht, die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat beschlossen.