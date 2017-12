Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art

Doch nicht nur Bären haben es dem Tierfilmer angetan: Vor den Küsten der Dominikanischen Republik will Kieling Buckelwale treffen. Jedes Jahr versammelt sich hier fast die gesamte atlantische Population dieser Meeresgiganten, immerhin an die 5.000 Tiere. Sie kommen aus dem hohen Norden des Polarmeeres, um sich in den warmen Gewässern zu paaren und ihre Kälber zur Welt zu bringen. Doch Ozean und Buckelwale scheinen sich diesmal gegen den Tierfilmer verschworen zu haben. Wochenlang herrscht schlechtes Wetter und hoher Wellengang, so dass an Filmaufnahmen kaum zu denken ist. Ein Abenteuer mit Seekrankheit, das letztlich doch zu einem guten Ende führt.