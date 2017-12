Kinder in einer Erwachsenenwelt

Was heute gern als eine heile Welt gesehen wird, in der Jesus und seine Familie lebten, entsprach in Wirklichkeit ganz anderen Verhältnissen. Öl herzustellen, lebensnotwendige Grundlage als Nahrung und Brennstoff für Lampen, aus Oliven gewonnen, bedeutete mit den Hilfsmitteln der Zeit schwerste Arbeit. Die Aufgabe, Holz zu sammeln, wird Kindern überlassen. In einer Welt, in der ständig Hunger und Krankheiten drohen, sind Kinder unverzichtbarer Teil der Arbeitswelt. Jungen erlernen das Handwerk ihrer Väter. Es ist das Handwerk des Zimmermanns, wie es heißt, in dem Jesus unterwiesen wird.