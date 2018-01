Verlorene Kindheit

Justin Okello, ehemaliger Kindersoldat Quelle: ZDF

"Am Anfang musste ich nur Lasten tragen", erinnert sich Justin an die erste Zeit bei den Rebellen. "Später gaben sie mir eine Waffe. Wir griffen die ugandische Armee an und überfielen Autos. Als sie mich zwangen, einen Mann zu erschießen, habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin geflohen."



Die LRA hat nach Angaben von Human Rights Watch seit 1986 in Uganda mehr als 30.000 Kinder entführt, um sie im Kampf gegen die ugandische Armee einzusetzen und sie zu gefügigen Tötungsmaschinen zu machen. Ihr Führer Joseph Kony sieht sich als Befreier - mit christlich-fundamentalistischer Ideologie. Er will in Uganda eine Regierung basierend auf den Zehn Geboten einführen. Seit über zwei Jahrzehnten führt er Krieg gegen die Regierung Ugandas.