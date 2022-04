Noch kommen die Touristen spärlich und viele nur für einen Tag. An einem Dienstagmorgen kommt in Puerto Santa Cruz Basso Lanzone mit Touristen auf dem Schiff aus Teneriffa an. Seit dem Vulkanausbruch läuft es für ihn gut. "Der Vulkan ist ein Magnet", sagt er. Der Reiseleiter ist in Goldgräberstimmung, glaubt an den Vulkan-Tourismus als Wirtschaftsfaktor der Zukunft. Doch viele auf der Insel sehen das kritisch, denn die Touristen bleiben nur einen Tag, und bei dem straffen Programm bleibt nur wenig Geld in Cafés und Restaurants hängen.