Let it snow

Platz genug für etliche Hockeyfelder hätten sie auf den 66.000 zugefrorenen Seen Kareliens. Aber hier bohren sie lieber Löcher ins Eis und angeln. „Der ideale Zeitvertreib“, findet Andrej Kokkonen. „Und gesund ist es auch. Beim Eisfischen bewegt man alle Muskeln!“ Besonders die Lachmuskeln, denn hoch geht es her, wenn am Onega-See zum Wettangeln geladen wird. Für so etwas haben Herr Kowaltschuk und Herr Ljubintsew allerdings keine Zeit – ein Luftkissenboot bringt sie raus zu ihrem Arbeitsplatz, zur Verklärungskirche auf der Insel Kischi. Deren hölzernen Zwiebeltürme sind das Wahrzeichen Kareliens und Weltkulturerbe. „Wir staunen immer wieder über die Kunstfertigkeit der alten Baumeister“, sagt Restaurator Kowaltschuk. Wind, Wetter und Gewürm haben dem 300 Jahre alten Gebäude zugesetzt und es muss aufwändig renoviert werden.