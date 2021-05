London nach dem Lockdown - Eine Stadt kehrt in den Alltag zurück

Die Stadt, die an manchen Tagen fast apokalyptische leer wirkte, erwacht wieder. Für Personal Shopperin Charlotte heißt das – endlich wieder Kundinnen beraten, in welcher Klamotte ihr Geld am besten angelegt ist. „Ich helfe normalerweise dabei“, erklärt Charlotte, „die innere Stärke und das Selbstvertrauen der Kundin zu finden, um das dann mit einem passenden Outfit zu unterstreichen.“ Nie habe sich das so gut angefühlt, für sie und ihre Kundinnen, wie nach Monaten Schlabberlook und Dauersorge. Von letzterer kann Pub-Bedienung Kira ein Lied singen. Staatliche Hilfen haben sie über Wasser gehalten. Dafür, dass es nun wieder losgehe, sie ihren Job weiter habe - dafür würde sie jeden Tisch auch noch fünf Mal desinfizieren. Allerdings hat nicht jeder so viel Glück. David O’Mahoney hat seinen Job als Musical-Tänzer verloren, und am Tag, an dem die ersten Theater im Londoner Westend die Türen für Kundschaft öffnen, fragt nicht nur er sich: Wird alles wieder wie früher? Kommen Zuschauer, kommen genug? Nach dem Lockdown ist zwischen Aufbruchsstimmung und Zukunftsängsten.