Mein härtester Weg

Berge, Täler, Flüsse und Felder liegen auf dem historischen Weg, und jeder Tag bringt neue Herausforderungen, neue Eindrücke und neue Bekanntschaften für die Protagonisten. Während beim Kennenlernen zu Hause oft die erste Frage nach dem Beruf ist, lautet sie hier: "Warum läufst Du den Weg?", und die Antworten könnten unterschiedlicher kaum sein. Manche wollen Klarheit, wollen Antworten, sie möchten raus aus der Komfortzone, oder sie möchten einfach nur Stille. Hier sind alle gleich - ohne Make-up und in denselben verschwitzten Outdoor-Klamotten spielen das Äußere und der Status keine Rolle.



Der Camino gibt dir, was du brauchst, nicht was du suchst - so heißt es. Und so stellen auch Carsten, Michael, Brigitte, Monika und Aniko fest, dass ihre Erwartungen wenig mit dem zu tun hatten, was sie auf ihrer Reise erlebten. Denn am Kap Finisterre, dem Ende der Welt, finden sie Antworten auch auf Fragen, die sie sich bis dahin nie gestellt hatten.