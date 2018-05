Michael Mittermeier in "This Prison Where I Live"

Nun kommt der Comedian Michael Mittermeier ins Spiel. Seit Jahren setzt er sich nun schon für seinen verehrten Kollegen Zarganar ein. Durch die Inititiative "Cinema for Peace" erfuhr er vom Filmprojekt Rex Bloomsteins und bot spontan seine Mitwirkung an. Mittermeier reiste inkognito mit einem kleinen Team nach Myanmar, um mit Zarganars Freunden, Kollegen und der Familie zu sprechen. Ein riskantes Unternehmen in einem Klima der Angst und Unterdrückung, fast unmöglich und zugleich lebensgefährlich. Mittermeier und Bloomstein beschlossen nun, so nah wie möglich an das Gefängnis im Norden des Landes zu kommen, in dem Zarganar eingesperrt war.