Militärs an der Klimafront

Tonga, das Insel-Königreich in der Südsee, mag als Startpunkt unserer Reisen zu den Brennpunkten der neuen Machtkämpfe überraschen. Aber hier verläuft tatsächlich eine Frontlinie in der beginnenden Auseinandersetzung zwischen der alten Pazifik-Macht USA und der aufsteigenden regionalen Supermacht China. Klimawandel ist in dieser Auseinandersetzung zu einem Faktor geworden.





Vanuatu und Tonga stehen im jüngsten Weltrisikobericht der UNO ganz oben. Ein trauriger erster Rang. Sie werden am ehesten von Naturgewalten bedroht. Die Inselstaaten des Pazifik sind verunsichert - und auf der Suche nach starken Partnern. Es gibt auch viel zu holen in Inselstaaten wie Tonga. Tiefsee-Bergbau wird im 21. Jahrhundert eine immer wichtigere Rolle bei der Ressourcen-Versorgung spielen. Nach dem Seerecht der Vereinten Nationen gehört zu jeder Insel - und sei sie noch so klein - eine Wirtschaftszone von 200 Meilen.