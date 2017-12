Nachbarschaftsstreit - ein Jahresrückblick

Im Januar ging in Gauting bei Ingolstadt ein langer Streit in die vorläufige Endrunde. Zwei Nachbarn lieferten sich einen brutalen Messerkampf. Ein Nachbar landete in der Notaufnahme, der andere im Gefängnis.





Ebenfalls im Januar war der Schnee Auslöser für ein nachbarschaftliches Handgemenge. Zwei Nachbarn lieferten sich ein Wortgefecht. Das eskalierte und die beiden Kontrahenten gingen mit Schneeschaufel und Besen bewaffnet aufeinander los. Dabei wurde ein Nachbar so schwer verletzt, dass ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus bringen musste.