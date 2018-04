Wie keine andere Filmemacherin in Deutschland vermag die seit 1990 in Deutschland lebende Südkoreanerin Sung-Hyung Cho den Witz und Aberwitz deutscher Zeremonien und Besonderheiten aufzuspüren und mit humorvoller Anteilnahme zu dokumentieren. Mit ihrer Dokumentation "Full Metal Village" über das ländliche Heavy Metal-Paradies in Wacken landete Sung 2006 einen Sensationserfolg in den deutschen Kinos und errang unter anderem den renommierten Max-Ophüls-Preis und den Hessischen Filmpreis.