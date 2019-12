Eine Reise nach Tschuchotka oder Wie ich lernte, "Durak" zu spielen

Unterwegs mit der Eisbärpatrouille

Quelle: ZDF/Dimitry Rudakow

Ein Road-Trip, auf dem wir die endlosen Wartezeiten mit vielen Runden „Durak“ („Dummkopf“) überbrücken, einem russischen Kartenspiel. Am Ende der Reise liegt schließlich Wankarem. Das Dorf mit 180 Einwohnern liegt an einer Bucht der Tschuktschensee. Am Fuß der Klippen ruht sich eine Walrosskolonie mit mehreren tausend Tieren aus. Über ihnen haust ein Eisbär in einer verlassenen Hütte. In seinem „Vorgarten“ liegen Tiergerippe, die Überreste seiner letzten Mahlzeit. Die Menschen in Vankarem leben seit jeher in Nachbarschaft zu den Raubtieren. Die Legenden der Tschuktschen, dem Volk, dem die meisten hier angehören, sind voller Eisbären, Wale und Walrosse.