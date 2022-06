Paraden, Pomp und Platinparty

Die Festlichkeiten rund um das Thronjubiläum gipfeln am Pfingstwochenende in einer Parade mit 1.400 Gardisten, 400 Musikern und 200 Pferden. Es wird Pferderennen geben, zahlreiche Festessen und eine glanzvolle Jubiläumsshow voller Überraschungen. Am Pfingstsonntag werden Menschen im ganzen Land eingeladen, sich zusammenzusetzen, um am Big Jubilee Lunch teilzunehmen, bei dem Straßenfeste in ganz Großbritannien stattfinden. ZDF-Autor Gert Anhalt fasst die optischen und emotionalen Höhepunkte der Feierlichkeiten zusammen: Die Briten feiern ihre Queen.