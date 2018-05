Schmaler Grat

Vorsichtig bewegen wir uns hinab auf den Grat, mein Rucksack ist schwer und schaukelt hin und her. Robert geht voraus. Ganz langsam. Und dann tue ich etwas, dass man hier niemals tun sollte: Ich schaue nach unten. Links führt der eisige Abhang 1.500 Meter steil ins Tal. Da gäbe es kein Halten. Auf der rechten Seite fällt mein Blick unten auf einen riesigen schwarzen Krater. Eine Gletscherspalte, weit geöffnet.

Robert murmelt freundliche Worte und versucht, alle bei Laune zu halten. Schritt um Schritt. Ganz langsam. Immer weiter. Bloß nicht stolpern. Bloß nicht mehr nach unten schauen. Die Steigeisen bohren sich knirschend in den festen Schnee. Alle hier oben haben Angst, niemand spricht. Jeder von uns ist konzentriert auf jeden Schritt. So pirschen wir uns weiter vor.

Nach gefühlten hundert Minuten (in Wahrheit waren es nur fünfzehn) mündet der Grat endlich in eine weite Schneefläche. Wir haben es geschafft. Erst jetzt offenbart Robert uns, dass unser Rückweg zur Bergstation in ein paar Tagen noch schwieriger sein wird……