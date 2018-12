Schwarzes Gold

Steinkohle ist älter als Braunkohle. Beide Sedimentgesteine entstehen vor Jahrmillionen aus abgestorbenen Pflanzen. Diese werden in sich mehrfach wiederholenden Vorgängen von Wasser überspült und immer wieder mit Schlamm und Sand bedeckt. Die Ablagerungen gelangen immer tiefer in die Erdkruste. Der höher werdende Druck und steigende Temperaturen führen zu einem Prozess, der sich Inkohlung nennt und zunächst Braunkohle und später Steinkohle entstehen lässt.



Die Steinkohle liegt weiter unten in der Erde. Mehr als 100 Kohleschichten, so genannte Kohleflöze, bilden sich. An manchen Stellen verlaufen sie an die Oberfläche, die meisten jedoch mehrere hundert Meter tief, an manchen Stellen sogar über eineinhalb Kilometer in der Erde. Die europäischen Steinkohleflöze verbinden das Ruhrgebiet, das Saarland, Elsass, Nordfrankreich und Belgien mit Wales und Nordengland.