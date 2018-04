Nach seinen Grönlandreisen zieht es ZDF-Moderator Markus Lanz diesmal in die archaische Welt der Mongolei. Endlose Steppen, letzte Nomadenvölker, jahr-hundertelange buddhistische Tradition - mit großen Erwartungen tritt Lanz seine ungewöhnliche Reise in ein Land an, das fünfmal größer als Deutschland ist und doch weniger Einwohner hat als Berlin.