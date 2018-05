Sehnsuchtsland Brasilien

ZDF-Südamerikakorrespondent Andreas Wunn reist durch Brasilien, ein Land mit kontinentalen Ausmaßen, 24mal so groß wie Deutschland. Er trifft nicht nur deutschstämmige Brasilianer im Süden, japanisch stämmige und italienische Brasilianer in São Paulo sondern auch Nachfahren portugiesischer Einwanderer in Rio de Janeiro oder die Nachfahren afrikanischer Sklaven in Salvador de Bahia, sowie indigene Stämme im Amazonasregenwald.

Eine große Reise durch wunderschöne Landschaften, vorbei an wilden Stränden zu faszinierenden Städten. Eine Reise durch Brasilien, den Schmelztiegel der Welt.

Im kommenden Jahr wird die Welt genauer auf Brasilien schauen, zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Es gilt eine Nation zu entdecken, die - wie kaum eine andere Nation der Erde - von Einwanderung geprägt ist. Millionen Menschen kamen im Laufe der Jahrhunderte nach Brasilien, um hier ihr Glück zu suchen, vor allem aus Europa. Millionen Sklaven aus Afrika wurden unter menschenverachtenden Umständen nach Brasilien verschleppt. Sie alle vermischten sich mit denen, die schon tausende Jahre hier lebten: den indigenen Gruppen Brasiliens.