Sehnsuchtsorte an der Adria (1)

„Ein Leben ohne das Meer, ohne diesen Geruch könnte ich mir gar nicht vorstellen“, sagt Domenico. Seit Generationen lebt seine Familie von der Muschelfischerei auf der schmalen Insel Pellestrina vor den Toren Venedigs. Doch illegale Fischer machen Domenico und seinen Kollegen das Leben schwer; denn die Muscheln gedeihen am besten in dem dreckigen Wasser, in das giftige Schwermetalle geleitet werden. Dort ist die Muschelfischerei verboten, aber genau dort sammeln die illegalen Fischer die Muscheln – wenn sie nicht von der nächtlichen Polizeipatrouille geschnappt werden.