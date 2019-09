So tickt der Alex

Mittendrin die Weltzeituhr. Sie hat in den letzten fünfzig Jahren alles erlebt: Aufmärsche, Feste, Demonstrationen. So bekannt die Weltzeituhr ist, so unbekannt blieben Erbauer und Erfinder. Erich John, der Designer. Hans-Joachim Kunsch, der Kunstschmied. Sie erzählen, wie die Weltzeituhr im Musterland der Planwirtschaft in nur neun Monaten Bauzeit zum bekanntesten Treffpunkt der Hauptstadt wurde. Nach dem Ende der DDR wurden neue hochtrabende Pläne für den ganzen Platz vorgestellt. Am Alex sollten Wolkenkratzer wie in New York entstehen. Versprochen wurde viel, gebaut wurde nichts.