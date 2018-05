Sprachrohr Gottes

In der hebräischen Bibel werden auch Cherubim und Seraphim erwähnt: Sie allein sind mit Flügeln ausgestattet, jenem Attribut, das später durch die christliche Kunst in allen Engelkategorien auftauchen. Die sechsflügeligen Seraphim umschweben den Thron Gottes.





Die Cherubim werden häufig im Zusammenhang mit dem Allerheiligsten erwähnt, also dem Ort im salomonischen Tempel, an dem Gott gegenwärtig war. Im Tempel und im Bundeszelt wachen die Cherubim mit ausgebreiteten Flügeln über die Bundeslade. Man kann daher sagen, dass diese Engel in engster Beziehung zu Gott stehen. Auch bei der Paradiesgeschichte am Ende des Buches Genesis spielen die Cherubim eine wichtige Rolle: Im Garten Eden bewachen sie mit ihrem lodernden Flammenschwert den Baum des Lebens, einem tabuisierten Bereich.