Die Geburt Israels in schwierigen Zeiten

Der 29. November 1947 ist ein schicksalsträchtiger Tag für Israel: In New York kommt es in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung darüber, ob Palästina geteilt, und somit ein neuer Staat Israel geschaffen werden soll. Die Diskussionen verlaufen hitzig, am Ende steht fest: 33 Staaten stimmen für die Teilung, 13 dagegen und zehn enthalten sich. Damit ist die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht, die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat beschlossen. Jerusalem soll unter internationaler Beobachtung bleiben.