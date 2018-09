Dabei sieht die Realität auf dem Lande oft anders aus: es gibt immer weniger Landwirtschaft und Handwerk, keine Industrie-Jobs. Die Höherqualifizierten und Jüngeren verlassen das Land. Mit ihnen verschwindet auch die Dorf-Infrastruktur. Im Fußballverein finden sich kaum noch 11 Freunde. Zurück bleiben verwaiste, überalterte Geistersiedlungen. In der Not weisen Ortsgemeinden übergroße Neubaugebiete aus, locken mit billigem Wohnraum und schnellem Internet und großen Supermärkten am Rand. Der Nachteil: Dörfer werden zu Pendlerschlafstätten, Menschen haben kaum Bezug zu Vereinsleben und altem Ortskern. Donut Effekt nennen das Experten und warnen vor einer Verstädterung der ländlichen Region. Was also tun? Die Dokumentation zeigt die Probleme und stellt die Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben?“.