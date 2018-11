Doku - Der Traum vom Gelobten Land

Theodor Herzl machte die Suche nach einer Heimstätte für die in Europa verfolgten Juden zu seiner Lebensaufgabe. 1896 beschrieb er in "Der Judenstaat" die Grundlagen für die neue Heimat in Palästina und wurde so zum geistigen Vater des Staates Israel.