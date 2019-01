Ticket nach Europa

Auch immer mehr Jugendliche versuchen nach Europa zu gelangen. Ihre Boote starten in Mauretanien oder im Segnegal, um die nahe an Afrikas Westküste gelegenen Kanarischen Inseln zu erreichen. Denn in Spanien zum Beispiel dürfen Minderjährige nicht abgeschoben werden. Das wissen die Jugendlichen, die von Arbeit, ordentlichen Papieren und einem neuen Leben träumen - und davon, ihren Familien Geld nach Hause schicken zu können. Doch wenn sie die Fahrt überleben, kommen sie in Kinderheime. Nach einer Arbeitsstelle suchen dürfen sie erst, wenn sie 18 Jahre alt sind. Finden sie dann einen Job binnen drei Monaten, bekommen sie eine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien. Falls nicht, werden sie in ihre Heimat zurückgeschickt.