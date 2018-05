Kate Kitchenham bei einem Morgenspaziergang mit Nic Wheeler und seiner Hundemeute. Quelle: ZDF/Lea Struckmeier

Eine besonders sportliche Jagd zu Pferd erlebt Kate dann mit Nic Wheeler und seiner Hundemeute. Diese messen sich mit Joggern. In Wales lernen Kate und Knox von der 80-jährigen Farmerin Anna Lou Daybell die Arbeit mit Hütehunden, und Knox ist der große Star auf der Country Show in Picton Castle.



"Tierisch britisch! Unterwegs mit Kate Kitchenham" ist Unterhaltung für die ganze Familie. Abwechslungsreiche Tiergeschichten und wundervolle Landschaftsaufnahmen kennzeichnen das Programm. Kate und Knox besuchen per Rad und historischem Zug London und seine Umgebung, reisen in den Norden Englands an die Küste und in den Westen bis nach Wales. Kate Kitchenham ist den Zuschauern bekannt als Haustierexpertin. Ihr Hund Knox hat eine große Fangemeinde.