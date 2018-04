Tiger, Schmuggler, Festungsinsel

An der nordkoreanisch-chinesischen Grenze gelingt ein seltener Blick auf den sonst so verschlossenen Nachbarn. Alltagsszenen in der nordkoreanischen Stadt Hyesan. Der lokale chinesische Begleiter warnt vor Zivilpatrouillen; Ausländer dürfen sich hier, direkt an der Grenze, nicht aufhalten. Plötzlich steigt am nordkoreanischen Ufer ein Mann in das eisige Wasser des Yalu-Flusses und macht sich auf den Weg nach China.