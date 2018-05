Traumjob für Produzentin

In Wien kann eine Traumwohnung auch etwas "plüschiger" ausfallen. Quelle: ZDF

Die Städte, die wir in der aktuellen Serie besuchen, können unterschiedlicher kaum sein: Das durch seine jahrtausendealte Geschichte geprägte Rom mit seinen monumentalen Stadthäusern, das hochmoderne Hongkong mit seinen gigantischen Häuserschluchten, das verspielte Wien, in dem manche Wohnungen an die alte Kaiserzeit erinnern und das liberale, junge Amsterdam mit seinen Hausbooten. Dazu im Gegensatz São Paulo, Heimat von über zwanzig Millionen Menschen, teilweise in Stadtvierteln, in die wir uns nicht hinein getraut haben. Aber auch hier gibt es Traumwohnungen ähnlich wie in Beverly Hills, dem luxuriösen Stadtteil von Los Angeles. Stockholm, die kleinste Großstadt der Welt, dagegen war eine drollige Kulisse und erinnerte uns an die Pipi Langstrumpf-Filme unserer Kindheit.