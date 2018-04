Über Gott und die Engel

Zwei Drittel der Deutschen glauben an die Existenz von Engeln, während nur noch 64 Prozent der Befragten zugeben, an Gott zu glauben. Das ermittelte Forsa in einer Umfrage im Jahr 2005. Verdrängt das wachsende Interesse an den Gottesdienern den traditionellen Gottesglauben? Und was sagt die Wissenschaft zum Phänomen "Engel"?