Unterwegs zum Nordkap

Was Nord-Finnen und Nord-Norweger vereint, ist die gemeinsame Ablehnung der jeweiligen Hauptstädte, der Mentalitätsunterschied gegenüber "denen aus dem Süden". Von Oslo und Helsinki fühlen sie sich im wilden Norden nicht verstanden. Oft hat dieses gegenseitige Unverständnis ganz konkrete, schmerzhafte Auswirkungen. So traf das ZDF-Team auf die Menschen von Skarsvåg, dem nördlichsten Fischerdorf der Welt. Oslo will dort die kleine Schule schließen, damit sehen die Skarsvåger ihr Heimatdorf vor dem Aus. Die Dörfer so weit im Norden gelten dem norwegischen Staat als Klotz am Bein, sie kosten ihn viel Geld. Doch die Skarsvåger kämpfen gegen das Schicksal, zum Geisterdorf zu verkommen. Ein Schicksal, das bereits zahlreiche andere Fischerdörfer an der nord-norwegischen Küste ereilt hat.