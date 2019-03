Vater der Anti-Apartheid-Bewegung

Nelson Rolihlahla Dalibhunga Mandela wird am 18. Juli 1918 in einem kleinen Dorf namens Mvezo in Südafrika geboren. Sein Vater ist ein Tembu-Häuptling. Er gibt ihm den Namen Rolihlahla, was sinngemäß "Unruhestifter" bedeutet. Seinen englischen Vornamen Nelson bekommt er erst in der Schule von seiner Lehrerin. Als Mandela neun Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Er besucht eine Missionsschule, anschließend eine höhere Schule der Methodisten in Healdtown.