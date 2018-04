Verbrechen und Strafe

Jason Burkett hat im Gefängnis geheiratet.

"Into the Abyss", so lautet der Titel im englischen Original, der Blick in die Abgründe menschlicher Existenzen, der Blick auch in die Abgründe einer Hinrichtungsmaschinerie. Ist die Geschichte, die Herzog in seinem Dokumentarfilm erzählt, nicht schon erschütternd genug, so verblüffend und bizarr sind die Geschichten, die er von Ermittlern, Angehörigen und Freunden um den Handlungskern herum erzählt bekommt. Im Mittelpunkt steht Michael Perry, der auf seine Hinrichtung wartet. Er ist des dreifachen Mordes schuldig gesprochen. In Erwartung seines Endes steht er Herzog Rede und Antwort, ebenso wie sein Komplize Jason Burkett, wegen desselben dreifachen Mordes zu "lebenslänglich" verurteilt und der in der Haft ein "Death row groupie" heiratete.