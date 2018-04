Mario Adorf im Interview

An der Uni hatte sich Mario Adorf als Student der Philosophie theoretisch mit Karl Marx beschäftigt. Um das Studium zu finanzieren, arbeitete er in der Eifel im Akkord in der Bimsindustrie. Hier erfuhr er nun am eigenen Leibe, dass er in der Praxis zu den von Marx sogenannten "Lohnsklaven" gehörte und dass der verhasste Grubenbesitzer ihn ausbeutete. Später, als die harten Zeiten vorbei waren, ist das Interesse an Marx geblieben, und in den Chor der Marx-Kritiker habe er nie eingestimmt, so Adorf.