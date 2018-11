Doku - ZDF in Bottrop: Doreen Baumeister mit Tochter Hannah

Doreen Baumeister und ihre Tochter Hannah leben gerne in einer Stadt, die "nicht so groß ist" wie Essen oder Düsseldorf, eine Stadt eben, "wo jeder jeden kennt". Umso trauriger sei es, dass es in der Fußgängerzone von Bottrop viel Leerstand gebe. Schöne, …