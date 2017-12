Wie entscheidend ist denn die Gesprächssituation im „VIPs hautnah“-Format? In welchen Settings nähern Sie sich Ihren Protagonisten?





Wir haben Wert darauf gelegt, eine persönliche Begegnung im privaten Umfeld zu realisieren. Dafür habe ich mit jedem der dreien, die wir in der ersten Sendung porträtieren, ein bis zwei Tage verbracht. Mit Diane Kruger war ich zum Beispiel in Los Angeles unterwegs, wir waren spazieren in den Hollywood Hills und zusammen Mittagessen wie unter Freundinnen – sie hat mir ihre Welt gezeigt. Für dieses Format ist es wichtig, Zeit zu haben und Nähe zu schaffen, die Personen genauer kennenzulernen und mit ihnen über Themen zu sprechen, die sonst nicht im Vordergrund stehen, die sie fern ihres beruflichen Alltags bewegen. So sind sehr intime, aber keineswegs voyeuristische Porträts entstanden, die mehr als nur das Rote-Teppich-Erlebnis bieten.





Kamen dadurch auch Situationen zustande, die vorher nicht auf dem „Regieplan“ standen?





Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, entstehen auch ungewöhnliche und sehr persönliche Momente. Als ich mit Konstantin, dem ehemaligen König von Griechenland, zusammensaß, wurden wir von seiner Frau Anne-Marie von Dänemark überrascht. Sie kam herein und wusste gar nicht, dass dort gerade ein Interview stattfindet. Es war schön, fast rührend, dieses innige Paar zu erleben.