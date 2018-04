Vogelpredigt und Weihnachtskrippe

Die Worte der Vogelpredigt sind berühmt - aber was haben sie zu bedeuten? Richtet sich die Botschaft eigentlich an die Gefährten des Franziskus, die die Gunst Gottes in einem Leben ohne Besitz und auf Wanderschaft erkennen sollen? Oder verbirgt sich die Vision einer neuen Kirche dahinter - einer Kirche, die nicht nur Menschen anspricht, sondern das Heil der gesamten Schöpfung als Aufgabe sieht?