Vom Glück auf zwei Rädern

Doch so schön das Radfahren entlang der Mosel oder anderen Ferienradwegen auch ist: So gut wie in Dänemark geht es Fahrradfahrern vielleicht nirgendwo sonst auf der Welt, stellt Hahlweg fest. So sind die Radwege in Kopenhagen vier Meter breit, an vielen Ampelkreuzungen bekommen die Radler vor allen anderen Verkehrsteilnehmern grünes Licht. Kein Wunder, dass beinahe jeder zweite Stadtbewohner nur noch mit dem Drahtesel unterwegs ist, unter ihnen auch Maike Friede Hens. Die Deutsche war von der Fahrradstadt so fasziniert, dass sie in Kopenhagen Familien-Fahrrad-Touren anbietet – Touristen sollen auf dem Rad die Stadt erkunden und teilhaben am skandinavischen Glücksgefühl, Hygge genannt.