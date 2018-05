Vom heißen zum grauen Krieg

In den zehn Jahren seit Nine Eleven hat sich das Konzept von Krieg dramatisch verändert. Nach den "heißen Kriegen" in Afghanistan und Irak steckt die Menschheit jetzt mitten in einem "grauen Krieg" mit Geheimdiensten, Special Forces und Drohnen. "Wir müssen den Krieg zu den Terroristen tragen, wo immer sie sind. Das sieht Barack Obama genauso wie sein Vorgänger George W. Bush", erläutert General Michael Hayden, der ehemalige NSA- und CIA-Chef.