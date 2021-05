Wachgeküsst – Urlaub mal wieder in Deutschland

Was für manchen lange eher nach Langeweile klang und spießig wirkte, ist jetzt durch Corona wieder im Trend. In der ZDF-Dokumentation werden nahezu vergessene Regionen und Landstriche „wachgeküsst“, wiederentdeckt. In Reit im Winkl in Oberbayern ist so eine Region. Dort haben sie schon monatelang keine Urlauber mehr gesehen. Der Ort wirkt im Frühjahr wie ausgestorben. Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändlern ist bereits die komplette Wintersaison weggebrochen. Jetzt hoffen Sie auf neue und auch jüngere Gäste. Der kleine Ort, dessen legendärer Kuhstall in den 1970er und 80er Jahren zum El Dorado der deutschen Volksmusik um Margot und Maria Hellwig wurde, musste in den vergangenen Jahren um seinen Platz auf der touristischen Landkarte kämpfen. Vieles war schlicht ein bisschen von gestern. Doch längst hat sich der Ort gewandelt, es wurde kräftig investiert: in Wanderwege, Klettergarten und Wellness-Oasen. Sport- und Familienurlaub stehen nun im Mittelpunkt, der Tourismus ernährt 80% der Bewohner - in normalen Zeiten.